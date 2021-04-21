Новая мультимедиа Lada EnjoY Pro: что там сделали со звуком?

Резонансы исключены, басы стали глубже, а вкупе картина звучания должна стать близкой к идеалу.

Материалы по теме Стартовали продажи Lada Vesta и XRAY с новой мультимедиа, есть цены

В апреле 2021 года АВТОВАЗ официально объявил о старте продаж автомобилей Lada Vesta и XRAY, оснащенных новой мультимедиасистемой EnjoY Pro. Помимо прочих важных нововведений (сервисы Яндекс.Авто, интеграция через Android Auto и Apple CarPlay) был анонсирован и звук от компании Arkamys. Чем же конкретно будет отличаться аудиосистема в новых Lada от той, что была прежде?

Корпоративное издание «Волжский автостроитель» рассказало о некоторых подробностях работы над новой аудиосистемой автомобилей Lada. По словам разработчиков со стороны АВТОВАЗа, решались две задачи: устранение раздражающих звуков (дребезг, хрипение, резонансы) и обеспечение динамичного и глубокого баса. А также нужно было учесть количество динамиков и расположение их в автомобиле, чтобы настройки звука не потребовали перекройки интерьера.

Компания Arkamys, известная своими технологиями саунд-дизайна, подготовила программные алгоритмы и провела калибровку цифрового сигнального процессора, встроенного в мультимедийную систему. Затем каждая модель Lada была проанализирована по объему кузова, типу и характеристикам динамиков, расположению их в салоне, материалам отделки. При финальной разработке алгоритмов учитывались даже особенности музыкальных жанров, чтобы исключить искажающие эффекты.

Специалисты Arkamys сообщают, что цифровой обработкой сигнала удалось дополнительно раскрыть потенциал динамиков и достичь идеальной картины звучания, передающей всю глубину и ширину «звуковой сцены». По предварительным данным, в будущем такую аудиосистему получит даже Lada Granta, а уже сейчас она предлагается на Lada XRAY и Vesta.

А вот что касается гаммы моторов Весты, то двигатель 1.8 у нее остался только в нескольких комплектациях. Но вполне возможно, что этот двигатель тоже ждет модернизация.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube/«За рулем»