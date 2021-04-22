Это будет небольшой, но комфортный семейный автомобиль.

Материалы по теме Mercedes передал привет с официальных фото нового BMW

Mercedes-Benz T-класса не предназначен для коммерческого использования, в качестве разъездной машины для электриков и лифтеров, о чем говорит тот факт, что представляет новинку скейтбордист Тони Хок. Фактически, в компании четко дали понять, что автомобиль нацелен на семьи и активных людей.

Новый фургон будет предлагаться и как электромобиль, а мировая премьера Mercedes-Benz T-класса состоится 10 мая 2021 года в 12:00 по московскому времени. Компания обещает дать нам «четкое представление» о серийной модели.

Mercedes-Benz, Geely и Volvo получат одинаковые двигатели.

Фото: Daimler AG