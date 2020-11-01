У Mercedes, Geely и Volvo будут одинаковые моторы

Совместная разработка двигателей позволит существенно снизить их стоимость.

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Daimler AG и Geely, которым принадлежат марки автомобилей Mercedes-Benz, Geely и Volvo, заявили о совместной разработке гибридных силовых установок для своих машин следующего поколения.

Партнерство было заключено для «совместной работы над решениями для гибридных силовых агрегатов, чтобы повысить свою конкурентоспособность и добиться реальной экономии за счет масштабов». Сотрудничество подразумевает проектирование, поиск поставщиков, а также постановку разработок на конвейер.

Таким образом, научно-исследовательские отделы компаний займутся созданием бензинового двигателя следующего поколения, который будет использоваться в гибридных силовых установках. Производиться новые моторы будут на заводах в Европе и Китае.

В результате Daimler AG планирует снизить выбросы углекислого газа к 2039 году, продавая, в основном, гибридные автомобили и их полностью электрические версии.

«Мы с нетерпением ждем будущего, когда вместе с подразделением Volvo ICE и Geely мы расширим синергию в области высокоэффективных систем в Китае и во всем мире. Проект возглавит недавно созданное подразделение Mercedes-Benz Drive Systems», — говорит член правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Маркус Шефер.

Также Geely и Daimler AG совместно работают над автомобилями Smart следующего поколения. Однако в мае председатель Geely Ли Шуфу сообщил, что он заинтересован в более тесном сотрудничестве с немецкой фирмой.

Новые двигатели разрабатывают и в компании Mazda.

Фото: Daimler AG