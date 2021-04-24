Еще круче: Гелику AMG добавили роскоши

Mercedes AMG G 63 и сам по себе люксовый внедорожник, но после доработки он стал и комфортнее, и благороднее.

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Ателье Hofele Design из Донцдорфа в Баден-Вюртемберге специализируется на усовершенствовании и без того благородных моделей Mercedes-Benz. В качестве своего последнего творения тюнеры представили Hofele HG 63 Sport, основанный на Mercedes-AMG G 63.

Его краска, сияющая на солнце, получила название Moonbeam Silver (серебряный лунный луч). Расширения колесных арок, накладки наружных зеркал и вставки передних порогов выполнены из карбона, покрытого прозрачным лаком, а решетка радиатора привлекает внимание своими основательными, вертикально расположенными ламелями. На автомобиль установлены кованые легкосплавные 24-дюймовые диски.

Салон оборудован четырьмя отдельными сиденьями, особенно широко открывающимися дверями и выдвижной ступенькой, покрытой нержавеющей сталью. «Хофеле» подчеркивает, что, несмотря на эту боковую ступеньку, торцевая выхлопная труба, проходящая сбоку, сохранена — когда ступенька выдвигается, она перемещается вместе с ней.

Центральная консоль с вещевым отделением, панелью управления и площадкой для беспроводной зарядки мобильных устройств проходит между задними сиденьями.

Задние сиденья, по сравнению с серийной моделью, сдвинуты на десять сантиметров назад для большего пространства для ног — их спинки можно полностью сложить. Несмотря на сдвинутые задние сиденья, в багажнике G-Class достаточно места.

Задние сиденья регулируются с электроприводом, имеют функцию памяти, обогрев и вентиляцию. Весь салон обшит красной кожей наппа и красной алькантарой.

Для усиления звука V8 в «деревенском стиле» Hofele оснащает выхлопную систему специальной заслонкой.

HG 63 Sport уже доступен по цене от 357 000 евро, точная цена определяется индивидуальными требованиями клиента.

Этот новый обвес на Mercedes G-Class обойдется по цене еще одного автомобиля.



Фото: Hofele