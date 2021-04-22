Новый Sandero отличился на «лосином» тесте

Попасть в «коридор» получилось только на скорости в 73 км/ч.

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В испытаниях «лосиным» тестом и змейкой, устроенных испанским изданием km77.com, приподнятый хэтчбек Dacia Sandero Stepway показал довольно посредственный результат. В частности, «лосиный» тест удалось пройти лишь на скорости 73 км/ч, что по современным меркам маловато, отмечает источник.

Издание пишет, что при выполнении маневра на этой скорости у хэтчбека оторвалось от полотна заднее правое колесо. На более высоких скоростях (в видеосюжет попали заезды на 78 и 80 км/ч) водитель не смог «заправить» автомобиль в прежнюю полосу движения и закончить маневр, имитирующий объезд внезапно возникшего препятствия. На это повлияло активное вмешательство системы стабилизации, стремившейся предотвратить опрокидывание.

Тем не менее, испанские коллеги отмечают, что Sandero Stepway проявил себя в целом так же, как и другие паркетники и кроссоверы в сходных условиях. Он не располагает к быстрой езде, у него слишком мягкая подвеска и слишком высокий центр тяжести, однако поведение при резком маневрировании заметно улучшилось по сравнению с прежним поколением.

Sandero набрал всего две звезды в краш-тесте Euro NCAP, но мы рассказали, почему он при таком результате может быть безопаснее многих.

Видео: YouTube/km77.com