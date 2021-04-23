Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — журнал За рулем

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Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии

На появившихся фотографиях и видео внедорожник представлен без какого-либо камуфляжа.

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Внешне автомобиль очень похож на нынешний Land Cruiser, но имеет ряд существенных изменений. Фары внедорожника соединены U-образной линией, проходящей под решеткой радиатора и визуально ее увеличивающей. Сама решетка состоит из горизонтальных планок. В нижних углах бампера расположены противотуманки.

По бокам видны рельефные крылья, а в районе плечевой линии проходит складка. В нижней части дверей есть выступ.

Известно, что у нового Land Cruiser колесная база на 5 см длиннее, но свесы короче, чем у модели нынешнего поколения.

Вероятно, новинка будет оснащаться 3,5-литровым битурбированным бензиновым мотором V6. Также будет доступна гибридная версия этой силовой установки и 3,3-литровый турбодизель V6.

Фото, видео: instagram.com

Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии

На появившихся фотографиях и видео внедорожник представлен без какого-либо камуфляжа.

Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241714Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241715Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241716Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии
Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии

На появившихся фотографиях и видео внедорожник представлен без какого-либо камуфляжа.

Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241716Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241714Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии — фото 1241715Новый Toyota Land Cruiser — первые фото и видео серийной версии

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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