Опубликованы чертежи нового Toyota Land Cruiser — журнал За рулем

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Опубликованы чертежи нового Toyota Land Cruiser

Машина на рисунках очень похожа на внедорожник, который мы видели ранее на шпионских снимках.

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Самый страшный секрет Toyota — новый Land Cruiser — постепенно раскрывается: появились чертежи автомобиля, которые, как утверждается, были добыты непосредственно у производителя.

Внедорожник сохранит свои габариты (плюс-минус незначительные сантиметры), но получит удлиненную сантиметров на пять колесную базу, что, заодно, укоротит передний и задний свесы.

Кажется, дверь багажника больше не будет состоять из двух створок — верхней и нижней, если только не планируется выпуск более практичной версии внедорожника.

Сравнивая предыдущую модель с чертежами, может показаться, что на колесных арках есть декоративные элементы, боковые зеркала заднего вида установлены ниже, а не у основания передних стоек (для снижения шума ветра и улучшения аэродинамики) — отверстия под них были видны на снимках кузова внедорожника. Капот же машины стал более рельефным. Спойлер над дверью багажника выступает дальше.

В остальном, кажется, внедорожник мало отличается от автомобиля предыдущего поколения.

Также стали известны некоторые характеристики нового Ленд Крузера. Например, различные варианты колес, начиная с 17-дюймовых и заканчивая 20-дюймовыми. Машина будет оснащаться разнообразными четырех- и шестицилиндровыми двигателями, в том числе гибридными установками.

Учитывая, что автомобиль на чертежах очень похож на ту машину, которую мы видели на шпионских снимках, можно с высокой долей вероятности предположить, что чертежи настоящие. Для просмотра видео на русском языке активируйте субтитры и переведите их в настройках.

Фото, видео: Youtube

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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