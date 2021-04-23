Производство Lada Granta возобновили — журнал За рулем

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Производство Lada Granta возобновили

Перерыв в производстве составил всего три рабочих смены — дефицит наконечников рулевых тяг удалось быстро устранить.

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Производство Lada Granta остановлено

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta, которые выпускаются в отдельном сборочно-кузовном производстве, носящем название Kalina. Конвейер на нем останавливали в среду, 21 апреля. Из неофициальных источников позже стало известно, что причиной остановки стало отсутствие на сборке одного из компонентов, а именно — наконечников рулевых тяг.

Первоначально планировалось устранить дефицит комплектующих к пятнице, однако по факту это произошло даже раньше: как пишет Avtograd News, во вторую смену в четверг конвейер снова был запущен. Таким образом, перерыв в производстве составил всего три рабочих смены.

Напомним, что в первом квартале 2021 года на этом конвейере АВТОВАЗа тестировали сборку автомобилей Lada Granta с новой мультимедийной системой. В мае, по предварительным данным, такие машины начнут поставлять дилерам.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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