Карьерные самосвалы перевезли по канатной дороге

Так швейцарцы доставляли тяжелые машины на тысячи метров до рабочих зон в Альпах.

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Если вы собираетесь строить что-то масштабное, вам понадобится тяжелая техника, а как быть, если проект находится в необычном месте?

Когда нужно вести строительство высоко в Альпах, то способ доставки туда техники очень непрост. После принятия решения о расширении национальной гидроэнергетической системы Швейцарии потребовалось придумать, как транспортировать тяжелую технику на рабочие площадки, расположенные на вершине горы. Такое решение нашлось, и наблюдать, как это работает, довольно увлекательно.

Система представляет собой сверхмощную канатную дорогу, только вместо пассажирских тележек кабели поднимают вверх строительную технику. Система может выдерживать до 30 тонн веса.

Сами кабели больше похожи на линии электропередачи, но на этом видео — лишь часть пути: это последний участок кабеля между водохранилищем Лиммернзее, расположенным на высоте 1857 метров, и более высоким Муттзее, на высоте 2446 м. Общее расстояние между ними составляет всего 1600 метров, но перепад высот почти 600 м.

Проект, для которого нужна была эта техника, заключался в расширении гидроэнергетической системы Швейцарии в восточном регионе Гларус. Электростанции Линт-Лиммерн в этом районе существовали с 1960-х годов, но нуждались в модернизации.

Транспортное средство, буксируемое в гору, представляет собой трехосный сочлененный грузовик CAT 725. Пустой он весит 23 тонны, что вполне соответствует возможностям кабельной системы. Он оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем CAT C9.3 объемом 9,3 литра и мощностью около 334 л.с.

Проект модернизации был завершен еще в 2017 году. Но построенная канатная дорога сохранилась по сей день и возит туристов в Альпы любоваться красивыми водоемами, которые ежегодно поставляют в Швейцарию 428 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

А вот так перевезли... целый особняк!

Видео: YouTube