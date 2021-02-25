Вот так перевезли... особняк! (видео)

Сложность перевозки заключалась в том, что сначала дорога шла под уклон, а затем предстояло повернуть на другую улицу.

В США 139-летний старинный особняк, стоявший на Франклин-стрит, перебрался вниз по улице и за угол на Фултон-стрит. Внушительных размеров викторианский дом с шестью спальнями общей длиной 25 метров требовалось перевезти на расстояние около километра. Причем в начале пути дорога шла под уклон, а затем предстояло повернуть на другую улицу. Дом подняли на домкратах, подкатили под него гигантские платформы и тронулись в путь со скоростью 1,5 км/ч. Дом принадлежит брокеру Тиму Брауну, который заплатил около 400 000 долларов за переезд двухэтажного дома с шестью спальнями. Переезд является частью плана Брауна, которому потребовалось высвободить место для строительства восьмиэтажного жилого дома на 48 квартир, которые он будет сдавать в аренду. А особняк, представляющий историческую ценность, он берется отреставрировать вместе с другим зданием викторианской эпохи (моргом), расположенным в районе Филмор.

Фил Джой, который руководил операцией по перевозке, отметил, что требовалось получить разрешения от более чем дюжины городских организаций, чтобы это стало возможным. Чтобы ничего не задеть по ходу движения, с места следования были убраны все паркоматы и дорожные знаки, демонтированы провода и подрезаны деревья.

Сотни зевак выстроились вдоль тротуаров, чтобы мельком увидеть дом, который меняет место жительства. К счастью, все завершилось благополучно, а само зрелище просто завораживает.

Чего только не происходит в пандемию, даже такие вот свадьбы.



Видео: YouTube