АВТОВАЗ готовится к разработке новых моделей: объявлен набор инженеров

Платформа нового модельного ряда Lada будет французская, но для создания на ней новых автомобилей предприятию не хватает инженерных кадров.

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На Волжском автозаводе объявлен набор сотрудников. Предприятие в Тольятти расширяет персонал ИТР — как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», руководство автогиганта подыскивает работников по специальности инженер-конструктор.

Требования к кандидатам следующие: высшее техническое образование по автомобилестроению, машиностроению или электронике, знание конструкции автомобиля и его электрооборудования, навыки работы с конструкторской документацией и опыт работы в программах 3D-моделирования. Также приветствуется знание английского языка от уровня pre-intermediate. Резюме принимаются по адресу engineering-center@vaz.ru, а дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8482) 73-90-40.

Помимо инженеров идет набор и слесарей механосборочных работ. Напомним, за последнее десятилетие АВТОВАЗ несколько раз оптимизировал численность персонала, в результате чего она сократилась с более чем 90 тысяч сотрудников до нынешних показателей — сейчас на заводе работает всего около 32 тысяч человек.

После недавнего прекращения производства автомобилей Datsun в штате АВТОВАЗа оказалось слишком много рабочих, однако к настоящему моменту, сообщают независимые источники, большинство из них трудоустроено переводом в другие производства.

Фото: Яков Князев/ТАСС