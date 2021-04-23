Выжили чудом: грузовик на шоссе снес семь автомобилей (видео)

На Мурманском шоссе в пригороде Петербурга произошла массовая авария. При движении в сторону города у одного из грузовиков отказали тормоза, в результате чего он начал таранить другие автомобили.
В кадрах видеоролика, собранного из записей со смартфонов и регистраторов очевидцев, видно, как водитель самосвала пытается погасить скорость о металлическое барьерное ограждение, однако несколько легковых автомобилей и большой рейсовый автобус неминуемо оказываются у него на пути. Один из очевидцев говорит о десяти поврежденных транспортных средствах, «Главная дорога» сообщает, что разбито семь машин.
В результате ДТП пострадали два водителя, пишет источник. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести.
- А в Москве произошла массовая авария с участием минивэна Aurus Arsenal.
Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»