Скорость автомобилей Renault ограничат 180 км/ч

Делается это в целях безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, заявил глава Группы Renault Лука де Мео.

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Чтобы «обуздать» высокую скорость, которая становится причиной более трети несчастных случаев со смертельным исходом, она будет ограничена, в зависимости от автомобиля, и не станет превышать 180 км/ч, независимо от модели, Renault или Dacia», — передает слова генерального директора Группы Renault Луки Де Мео французская Le Figaro.

Таким образом, Renault последует примеру Volvo, которая ввела это ограничение в 2020 году. Единственное, глава Renault, который представил акционерам группы свою социальную и экологическую «дорожную карту», ​​не уточнил, будет ли применяться правило 180 км/ч к спортивному бренду Alpine. В любом случае новый электрический Mеgane, запуск которого намечен на 2022 год, будет оснащен круиз-контролем, установленным по умолчанию: его скорость ограничат 160 км/ч.

«В более широком смысле: наши автомобили будут оснащены автоматическим регулятором, установленным по умолчанию, который будет корректировать разрешенную скорость в соответствии с указателями и данными геолокации», — подчеркнул Лука Де Мео.

Ограничитель скорости, получивший название «Инструктор безопасности», также будет учитывать опасные повороты и перекрестки с круговым движением.

«Инструктор безопасности» также сможет взять на себя функцию управления на основе данных о транспортном средстве, прогнозе погоды или измерения внимания водителя. Если датчики обнаружат, что руки водителя больше не находятся на рулевом колесе, автомобиль автоматически будет перемещен и припаркуется в безопасном месте.

После нескольких месяцев работы в Renault Group Алехандро Месонеро-Романос решил перейти в Alfa Romeo в качестве нового руководителя отдела дизайна. В структуре Рено испанец отвечал за дизайн Dacia и Lada. Место пока вакантно.

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