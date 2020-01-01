Обновленные Volvo S90 и V90: скорость ограничили!

Вместе с машинами, получившими легкий рестайлинг, обновился и логотип марки.

Материалы по теме Volvo отказалась от всей электроники (но на одном купе)

Автомобили отличаются новыми колесными дисками и цветами окраски кузова. Также появился новый спойлер, изменилась решетка радиатора и форма переднего бампера. Другими стали и противотуманные фары и задние фонари, а S90 получил новую крышку багажника.

Теперь у моделей не видны патрубки выхлопной системы, что символизирует стремление компании перейти на выпуск машин без двигателей внутреннего сгорания.

В салоне серьезных изменений нет, но появились новые функции: цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, которая представлена во всех комплектациях, система распознавания дорожных знаков, электрохромные боковые зеркала и электропривод крышки/двери багажника.

Кроме того, теперь максимальная скорость машин, независимо от мотора, ограничена на отметке 180 км/ч.

Среди опций — технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner (AAC), беспроводная зарядка для смартфонов и новая обивка сидений «Текстиль/Шерсть».

Несмотря на обновления, стоимость автомобилей не изменилась: Volvo S90 — от 3 155 000 рублей, а Volvo V90 Cross Country — от 3 705 000 рублей.

Скоро в продажу вернется Volvo V40, но это будет уже не универсал, а кросс-купе.

Фото: Volvo