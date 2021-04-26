В чем подвох новых правил Euro NCAP

Автомобильный эксперт Майк Резерфорд считает, что они не так хорошо, как раньше, позволяют оценивать степень безопасности автомобилей.

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Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP старается проводить честные испытания машин. Представители Euro NCAP заявили, что программа изменила способы оценки безопасности автомобилей. Значительную роль стали играть системы предупреждения столкновений, то есть электронные. Пытаясь идти в ногу со временем, Euro NCAP старается учесть значимость таких технологий и вплести их оценку в свой пятизвездочный рейтинг.

Значение этих звезд в последнее время «значительно изменилось», — говорится в сообщении Euro NCAP. В результате сопоставление оценок безопасности новых автомобилей и машин, разбитых в конце 2010-х годов, стало невозможным. Раньше бюджетным автомобилям было сравнительно легко получить максимальные 5 звезд. Сегодня же оценивается не только безопасность пассажиров, но и работа электронных систем безопасности, которыми пока оснащаются далеко не все модели.

Euro NCAP оценила на 5 звезд безопасность таких моделей, как, например, Ford Fiesta 2000-х и 2010-х годов. Но в 2021 году хорошо оснащенный и прекрасно зарекомендовавший себя Sandero разбился всего на две (!) звезды. Неужели он хуже 10-летней Фиесты? Вряд ли.

Еще одна проблема, связанная с оценкой Euro NCAP, заключается в том, что три из шести новых автомобилей, которые он оценил в этом году, были моделями VW Group, два автомобиля — Dacia (Renault), а оставшийся — Polestar.

При этом пять звезд получили автомобили (Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Formentor и Polestar 2), которые набрали, в среднем, только 80 с небольшим процентов в ключевых тестах: защита взрослых пассажиров, защита детей, защита пешеходов и велосипедистов. При этом бюджетные Dacia Sandero и Dacia Logan набрали около 60 процентов в этих тестах, но получили не четыре звезды, как при прежних правилах, а две.

«Или, учитывая проценты, полученные при столкновениях, почему Euro NCAP не поступил логично и не присвоил VW, Skoda, Cupra и Polestar по четыре звезды, а каждой Dacia — по три звезды?!» — недоумевает английский автоэксперт Майк Резерфорд.

В Euro NCAP ему объяснили, что «это немного сложнее», потому что баллы являются «взвешенными» и могут быть увеличены (или уменьшены), согласно новым правилам Euro NCAP.

Теперь стоит внимательнее изучать оценки Euro NCAP и больше внимания обращать не на звезды, а на проценты, не забывая внимательно рассматривать картинки, на которых обозначены травмы, получаемые пассажирами, и опасные для сбитых пешеходов участки капота.

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Фото: Euro NCAP