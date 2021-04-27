Kona N — это не только новинка в растущей линейке высокопроизводительных автомобилей Hyundai, но и первая модель N с типом кузова SUV.

Материалы по теме Hyundai показала дизайн кроссовера Kоna N

Hyundai позиционирует модель Kona N как идеальный спортивный автомобиль, в том числе и для повседневных поездок.

Презентация модели, а также новой фирменной концепции и философии спортивного вождения прошла в рамках виртуального мероприятия Hyundai N Day, посвященного суббренду N.

Спортивная внешность автомобиля подчеркнута широким кузовом и низкой посадкой. В передней части кроссовера выделяются большие воздухозаборники и световая оптика с рисунком, напоминающим когти тигра. Сзади на крыше установлен большой раздвоенный спойлер, увеличивающий прижимную силу кроссовера, и треугольный дополнительный стоп-сигнал — традиционный для всех моделей суббренда N.

У кроссовера большие раздвоенные патрубки выхлопной системы, в нижней части заднего бампера большой диффузор ускоряет прохождение потоков воздуха. У Коны N 19-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна, а пороги украшают красные вставки.

Специально для модели предлагают новый цвет кузова — Sonic Blue. Это новый оттенок цвета Performance Blue, который до сих пор больше всего ассоциировался с линейкой N. Светло-голубой Sonic Blue удачно контрастирует с красными линиями вставок в нижней части кузова, которые ассоциируются с N-моделями.

Kona N оснащается двигателем 2.0 GDI с турбонаддувом, работающим в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Двигатель развивает максимальную мощность 280 л.с., а его максимальная скорость составляет 240 км/ч. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Уже в базовой комплектации кроссовер оснащен системой регулировки громкости выхлопа и системой N Grin Control, которая предлагает 4 режима движения: Eco, Normal, Sport N и Custom. Они влияют на характер автомобиля, изменяя различные параметры работы двигателя, электронной системы стабилизации, звука выхлопа и рулевого управления, а также подстраивая машину под различные дорожные условия.

В салоне Kona N цифровая приборная панель с 10-дюймовым экраном и особый гоночный проекционный дисплей.

Спортивный кроссовер оснащен широким набором систем помощи водителю, среди которых система предотвращения фронтальных столкновений, система удержания автомобиля в полосе, функция удержания автомобиля в центре занимаемой полосы, система слежения за состоянием водителя, система автоматического управления дальним светом, система мониторинга слепых зон, система предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом, система безопасного выхода из автомобиля и интеллектуальный круиз-контроль.

Кроме того, в Коне N есть система управления тягой, которая позволяет автомобилю справляться с бездорожьем, включая снег и грязь. Однако полный привод для автомобиля не предусмотрен.

Одновременно с презентацией модели компания запустила новый слоган суббренда N — «Never just drive» («Не просто вождение»).

В 2022 году автопроизводитель расширит линейку автомобилей N и N Line до 18 моделей. Кроме того, Hyundai планирует использовать опыт суббренда N для создания спортивных автомобилей с электрическими и водородными силовыми установками.

Увы, пока у российского представительства марки нет планов завозить спортивный кросс в Россию. Нацелен автомобиль на рынки Северной Америки, Европы и Кореи. В первый год планируется продать 11 тыс. машин, далее — по 2500 штук ежегодно.

Технические характеристики:

Размеры (мм) Длина 4215 Ширина 1800 Высота (с рейлингами) 1565 (1565) Колесная база 2600 Двигатель 2.0 T-GDI с функцией flat power Трансмиссия 8-ступенчатая роботизированная со сцеплением «мокрого» типа DCT (N DCT) Снаряженная масса (кг) 1510 (глобальные рынки) 1515 (рынок Северной Америки) Мощность (л.с.) / крутящий момент (Нм) 280 / 392 Максимальная скорость (км/ч) 240

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Фото: Hyundai