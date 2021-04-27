Салон нового Kia Carnival: все фишки и слабые места

В топ-версии на втором ряду комфорта не меньше, чем в представительском седане! Но есть нюансы...

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Kia Carnival в топ-комплектации стоит 3,5 миллиона рублей. Какой салон будет у нового минивэна за эти деньги? Мы собрали все сильные стороны интерьера Карнивала — но не забыли о слабых или компромиссных моментах.

Отметим, что на панели приборов в простых комплектациях будут обычные спидометр и тахометр с 7-дюймовым дисплеем между ними, плюс 8-дюймовая мультимедиа. Такая комбинация смотрится сиротливо (примерно та же ситуация и с центральной консолью), но «наша» версия — максимальная: два дисплея по 12,3 дюйма (приборы и мультимедиа). А как на таких машинах выглядят второй и третий ряд сидений?

Плюсы

на втором ряду — раздельные сиденья с обогревом, вентиляцией и оттоманками; комфорт выше, чем в представительском седане;

трехместный третий ряд складывается по половинкам в ровный пол;

если третий ряд не складывать, выявляется главный козырь Карнивала перед 7- и 8-местными кроссоверами — у него большущий багажник, 600 литров;

боковые двери и дверь багажника открываются сервоприводами, а закрываются автоматически, если постоять рядом с любой дверью с ключом в руках.

Минусы

если достал докатку (огромный багажник вытеснил ее под днище), то нужно придумать, куда ее деть: под днищем оно сильно выступает, а места в багажнике может и не оказаться;

раздельные кресла второго ряда не снимаются, тогда как в более дешевых 8-местных их можно и снять, и развернуть против хода. Так что выбор: или восемь мест и грузовые возможности, или семь мест и комфорт.

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Какие еще нюансы есть у 7- и 8-местных версий? Какие «за» и «против» у бодрого бензинового мотора и экономичного дизеля? Что, если не переплачивать почти миллион и взять базовую версию? Почему Kia Carnival — не кроссовер (как бы ни хотелось маркетологам назвать его именно так) и почему это не плохо?

Все подробности о новом Kia Carnival — в рамках нашего тест-драйва на страницах майского номера «За рулем». Скоро в продаже!

Кстати, продажи минивэна уже стартовали, мы подробно писали о ценах и комплектациях.

Текст подготовлен по материалам публикации «Сядем все!» Максима Кадакова.

Фото: Kia