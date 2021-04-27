Суд дал убийце женщины-водителя BlaBlaCar 25 лет

В ходе следствия выяснилось, что он специализировался на грабеже именно женщин.

Произошло это еще три года назад. По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя директор двух ресторанов Burger King Ирина Ахматова направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar.

Виталий Чикирёв создал в сервисе BlaBlaCar два аккаунта с вымышленными именами и забронировал три пассажирских места в салоне машины потерпевшей. При встрече он представился одним из ее попутчиков — Саломатиным, два других места остались свободными.

По пути он потребовал у женщины остановить машину у края трассы М-2 «Крым» на территории Серпуховского района МО. Чикирев заставил отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину. Забрав ценности и деньги, он спрятал тело в лесополосе в Подмосковье, а машину перегнал в Ярославль и бросил на парковке. Вскоре лже-попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины.

«Суд приговорил Чикирёва к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальные 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев», — сообщает сайт прокуратуры Подмосковья.

В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый специализировался на грабеже женщин. Так, в 2018 году по объявлению на «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра сдаваемой в аренду квартиры в Московской области. Там он напал на нее и похитил имущество. В декабре 2018 года он аналогичным образом напал на жительницу Москвы. Мужчину проверяют на причастность и к другим аналогичным преступлениям.

(совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) выгоднее, чем такси, но уступает ему по безопасности. Согласно опросу, проведенному PricewaterhouseCoopers , многие граждане считают, что райдшерингвыгоднее, чем такси, но уступает ему по безопасности.

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