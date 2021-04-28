1 160 900 рублей — столько стоит Vesta SW Cross в комплектации Luxe/Prestige с учетом цены цвета кузова.

Материалы по теме Новая мультимедиа Lada EnjoY Pro: что там сделали со звуком?

Одно дело, когда все оснащение автомобиля представлено просто в виде перечня, и совсем другое — когда функции авто показаны наглядно. Youtube-канал «Новая Lada Тольятти» подготовил видео, демонстрирующее все возможности, которые могут быть заложены в современный автомобиль Lada. Дело в том, что в кадре — самая дорогая на данный момент Lada: это универсал Vesta SW Cross в комплектации Luxe/Prestige.

У этой Весты стоит новая мультимедиа EnjoY Pro, а также есть обогрев руля с оплеткой из экокожи, обогревы сидений (передних — трехступенчатый) с комбинированной обивкой, обогрев лобового стекла, климат-контроль. Боковые зеркала — с обогревом и автоматическим складыванием (эта функция показана в работе), колеса — с дисками 17". Есть парктроник и камера заднего вида. Силовой агрегат — 1,6 л, 113 л.с., вариатор.

Представитель дилерского центра рассказал, что такие автомобили, несмотря на высокую цену, являются дефицитом, и показанный в кадре экземпляр пожелали купить сразу несколько человек. Будущий владелец внес за машину предоплату. В автосалоне автомобиль был выставлен за 1 160 900 рублей. Цена, указанная на официальном сайте, составляет 1 148 900 рублей, но она не учитывает окраску в цвет «Анкор», стоящую 12 000 рублей. А финальная цена, за которую Vesta SW Cross ушла покупателю с учетом дилерской скидки, оказалась ниже — 1 120 000 рублей.

А новую мультимедийку EnjoY Pro, которая ставится на семейства Vesta и XRAY, мы уже протестировали.

Видео: Youtube-канал/Новая Lada Тольятти