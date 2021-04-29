VW показал место водителя в новом T7 Multivan

Никогда еще Volkswagen не вел подобных тизерных кампаний. Новый Т7 покажут совсем скоро — в июне, а пока нам представляют одну особенность машины за другой
В новом видео показана передняя часть салона новинки, которая получит цифровую приборную панель и большой экран мультимедийной системы, взятые у хэтчбека Golf восьмого поколения.
Это заставляет думать, что новый T7 построен на платформе MQB, но в компании на этот счет молчат.
Известно, что механической коробки передач у нового Мультивэна не будет. Автомобиль получит только роботизированную DSG, управление которой будет осуществляться не механически, а по проводам — с сенсорной панели. Нет рычага — больше места в салоне.
Исчез не только рычаг коробки, но и стояночного тормоза, который теперь активируется только с кнопки, расположенной слева от информационно-развлекательной системы, на панели управления коробкой.
Благодаря этим изменениям теперь можно легко и быстро пройти с места водителя в заднюю часть салона, либо использовать сдвижной стол как центральный подлокотник-подставку между передними креслами.
- Ранее VW опубликовал тизерное видео, в котором показал особенности задней части салона нового Мультивэна.
Фото, видео: Youtube