Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс, и зачастую действия водителя-участника ДТП далеки от идеальных.

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Первое — нужно постараться не терять здравый смысл, нельзя действовать на эмоциях.

Если вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать, передает агентство «Прайм» слова заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.

Нельзя выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию.

После ДТП необходимо сразу выставить знак аварийной остановки в сторону приближающихся других участников дорожного движения на расстоянии не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенных пунктов. Расстояние следует соблюдать, чтобы не спровоцировать другие аварии.

Если несчастье случилось в ночное время, нужно помнить, что нельзя передвигаться по проезжей части или обочине без световозвращающих полос на одежде.

Нельзя также перемещать какие-либо предметы или убирать следы, имеющие отношение к ДТП. А вот машины, вопреки расхожему мнению, перемещать порой нужно.

Даже в случае, если есть пострадавшие, нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он блокирует движение других транспортных средств. Этой логикой продиктованы объявления на МКАДе: «В случае ДТП съезжайте на обочину». Речь не идет о том, чтобы покинуть место происшествия, а о том, чтобы переместить автомобиль.

Предварительно место ДТП необходимо зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи. В кадр должно попасть положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию. Нужно принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия.

Пострадавших нельзя оставить без помощи, но делать это надлежит разумно, напоминает эксперт.

Если пострадавших нет, то после фиксации ДТП надо освободить проезжую часть, но только в том случае, если движению других транспортных средств создается препятствие.

А здесь перечислены нарушения, которые водители могут допустить, например, по дороге на дачу.

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