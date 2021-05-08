Прохожие оборачиваются: на машине 10 тысяч наклеек

Парень пытался скрыть ржавчину на машине, но окружающие креатив оценили, назвав его забавным пандемическим проектом.

Многие люди искали и нашли новые увлечения во время пандемии, а Томас Гаррет использовал свободное время, чтобы замаскировать ржавчину на одном крыле своего старенького Volkswagen Jetta 2007 года выпуска.

Позже он вошел во вкус и решил обклеить машину целиком. На это ушло более 10 000 наклеек, 60 часов времени и около 200 долларов. В целом получилось довольно нарядно, хотя и на любителя. Стоит отметить, что сделал он все довольно аккуратно.



Томас говорит, что это было намного дешевле, чем заплатить за удаление ржавчины и покраску.

Кроме того, теперь его автомобиль каждый раз становится объектом повышенного внимания, когда он выезжает на дорогу.

«Я еду по улице и вижу периферийным зрением людей, которые смотрят на авто с восхищением. Или вижу, как люди позади машины тихонько достают телефоны и начинают снимать видео. Это довольно приятно», — говорит Томас.

Еще он уверяет, что будет водить свою любимую Джетту до тех пор, пока она совсем не рассыплется, но признает, что этот проект был разовым. В следующий раз он лучше заплатит, чтобы покрасить свою машину или обклеить ее профессионально, слишком уж это кропотливая работа.

А это другой вид тюнинга: на полицейский Ford установили 27-литровый мотор от танка.



Видео: YouTube