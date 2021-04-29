Вне зоны доступа: Geely Tugella резко подорожал

Вместо двух подорожаний по 150 тысяч рублей случилось одно — «суммарное».

Материалы по теме Geely Tugella: цены серьезно вырастут, причем дважды

В марте 2021 года стало известно, что китайский купе-кроссовер Geely Tugella вскоре подорожает, причем у подорожания будет две волны, и обе существенные — по 150 тысяч рублей каждая. На деле же, сообщают «Китайские автомобили», все оказалось проще: модель подорожала сразу на 300 тысяч рублей, причем не дожидаясь мая (как ожидалось), уже в апреле.

Теперь в зависимости от комплектации кроссоверы Geely Tugella обойдутся будущим владельцам в 2 699 990 и 2 799 990 рублей. Обе предлагающиеся в России версии имеют одинаковый силовой агрегат: 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. С новыми расценками кроссовер вошел в тройку самых дорогих китайских авто в России: впереди только минивэн GAC GN8 и внедорожник Haval H9.

При таком ценовом позиционировании неудивительно, что по популярности среди «китайцев» позиции у модели скромнее: 19-е место с двумя сотнями экземпляров, проданных в первом квартале 2021 года.

Тем не менее, среди новинок в стане среднеразмерных кроссоверов читатели «За рулем» признали лучшим именно Geely Tugella.

Фото: Geely