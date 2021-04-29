В России сократилось количество официальных дилерских центров

Но вероятно, что это лишь временно — тенденция связана с уходом Datsun.

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На середину апреля в России насчитывается 3277 официальных дилерских центров, в то время как еще в начале года их было на 33 больше — 3210 автосалона. Такие цифры получили в ходе мониторинга специалисты аналитического агентства «Автостат». За первые три месяца 2021 года было расторгнуто 110 дилерских контрактов, а заключено — всего 77.

При этом самая значимая причина такого падения ясна — окончательный уход японского бренда Datsun с российского рынка. Запасы изготовленных на АВТОВАЗе автомобилей распроданы, и все 39 имевшихся у компании дилера теперь занимаются лишь техобслуживанием.

Все дилеры Datsun, которые еще были в начале 2021 года, ныне перешли в категорию сервисных партнеров. На фото — здание автосалона в Санкт-Петербурге

Другие бренды, представленные в России, в первые месяцы 2021 года тоже теряли дилерские центры, но, разумеется, не столь существенно: на пять автосалонов стало меньше у Genesis, на три — у Peugeot, по два автосалона потеряли УАЗ и Mitsubishi. А компания Zotye закрыла все шесть российских шоурумов — с октября 2020 года им не удалось продать ни одного автомобиля, и в феврале 2021 компания отказалась от поставок машин в Россию.

Есть и прибавления: у Chevrolet десять новых автосалонов, у Chery восемь, у Haval, JAC и Suzuki — по три, а у FAW, Geely, Hyundai и Isuzu — по два.

А где в России лучше покупают машины? Москва — в конце списка!

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС