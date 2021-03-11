На Дальнем Востоке почти не покупают новые автомобили. А на Урале и Волге, напротив, приобретают активно.

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На каждую тысячу жителей России в 2020 году пришлось 48 купленных автомобилей, всего 10 из которых были новыми, а остальные с пробегом, установило аналитическое агентство «Автостат». Наиболее активно покупали машины в Уральском федеральном округе — 53 авто на каждую тысячу населения. Второе место поделили Дальневосточный и Сибирский ФО, у них по 51 автомобилю. Далее следуют Северо-Западный, Центральный и Южный ФО (по 50 авто), Приволжский (49) и Северо-Кавказский ФО (41).

Но если смотреть только по покупкам новых машин, в лидерах оказываются Уральский и Приволжский округа: в них в прошлом году было продано 12 машин на 1000 человек. А на Дальнем Востоке, весьма автомобилизированном в общем (см. выше), доля новых машин минимальная: всего 3 авто при рекордных 48 подержанных на каждую тысячу человек. В Сибири ситуация похожая: 6 новых машин при 45 старых.

В Санкт-Петербурге (на фото — автосалон Kia в Пулково) продавалось больше новых автомобилей в пересчете на 1000 жителей, чем в Москве (16 против 15 шт.)

Интересен и расклад по двум столицам. Санкт-Петербург слегка обошел Москву по продажам новых автомобилей и серьезно оторвался в целом (новые и б/у): 16 проданных автомобилей на каждую тысячу человек против всего 10 в столице. К тому же Москва замкнула список по покупке машин с пробегом с результатом 36 авто на 1000 человек.

А тем, кто хочет быстро продать машину, мы подготовили несколько дельных советов.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС