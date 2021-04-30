Volkswagen опять в центре скандала: теперь из-за неудачной шутки

Не успел утихнуть дизельгейт, как на производителя обрушилась новая напасть. Теперь им недовольны из-за первоапрельской шутки.

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Все началось за несколько дней до 1 апреля, когда дочерняя компания Volkswagen AG в США «случайно» опубликовала пресс-релиз, в котором объявила, что изменит свое название на VOLTswagen. Потом VW изменил свои логотипы, обновил социальные сети, чтобы отразить новое имя, и выпустил фактический пресс-релиз об изменении, который включал комментарии президента и генерального директора VWoA Скотта Кио.

Многие новостные агентства опубликовали эту информацию как факт, однако 31 марта VW разъяснил, что это всего лишь пиар-ход для продвижения электрического ID.4, но ущерб уже был нанесен. Стоимость акций компании во время фальшивой смены названия выросла на 12,5%, прежде чем были даны официальные разъяснения о шутке.

Согласно новому отчету Der Spiegel, переименование Volkswagen в конце прошлого месяца привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Агентство начало расследование в отношении компании, чтобы определить, повлияла ли неудачная первоапрельская шутка VW о том, что она изменит свое название на VOLTswagen, на стоимость ее акций.

Подробности расследования не разглашаются, хотя производитель подтвердил немецкому изданию, что американское агентство запросило информацию у своей дочерней компании Volkswagen Group of America (VWoA), и та сотрудничает с властями.

Эта шутка стала смелым шагом для компании, сосредоточившейся на электрификации, после того как она подорвала доверие потребителей и регулирующих органов в результате дизельгейта, который обошелся компании в миллиарды долларов в виде штрафов.

VW приложил много усилий для создания своей линейки электромобилей ID: поставки ID.4 начались в США в прошлом месяце. Дерзкая шутка может стать поводом к очередному недовольству, что грозит юридическими последствиями. И американские регулирующие органы, начав расследование, показали, что вовсе не смеются.

В самом Фольксвагене эту пиар-кампанию считают провальной. Фальшивый пресс-релиз негативно отразился на репутации, внутренние корпоративные правила также могли быть нарушены.

Проблема для VW оказалась в том, что многие восприняли розыгрыш серьезно, создавая путаницу в намерениях компании.

Фото: Volkswagen