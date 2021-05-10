Что о вас скажет цвет машины? Мнение специалиста

Британский психолог утверждает, что автомобиль способен «выдать» очень многое в характере владельца.

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Психолог Ли Чемберс из USwitch (компания, которая помогает потребителям сравнивать цены на услуги в области энергетики, личных финансов, страхования и связи) объясняет, как разобраться в чертах характера владельцев по цвету их авто.

Серый/серебристый

Ли описывает владельцев серых или серебристых автомобилей как разумных людей, которые часто предпочитают практичность мечте. Вы также можете ожидать, что они сдержат свое слово, поскольку они надежны и склонны соответствовать принятым в обществе нормам, а вот излишнего внимания к себе не любят. Третий год подряд серый цвет является самым популярным для новых автомобилей в Великобритании, а серебряный занимает шестое место.

Черный

Те, кто водит черные машины, обычно изысканы и знают толк в стиле. Они сдержанны и умеют себя контролировать, стараются избегать излишнего драматизма в жизни. В 2020 году черный официально был вторым по популярности новым цветом автомобилей в Великобритании.

Белый

Ли считает, что водители белых автомобилей, как правило, маниакально высокоорганизованны и стремятся достичь высокого статуса в обществе. Белый был третьим по популярности цветом новых автомобилей в Великобритании в 2020 году.

Синий

Вы можете смело доверить водителю синей машины свою безопасность, они также, скорее всего, будут верными друзьями. Синий — четвертый по популярности цвет новых автомобилей в Великобритании.

Красный

Водители красных автомобилей очень чувственны и любят быть в центре внимания. Они энергичны, динамичны и любят общаться с новыми людьми, хотя между различными оттенками красного могут быть большие различия. В 2021 году красные автомобили стали пятым по популярности цветом новых автомобилей.

Золотистый

Те, кто любит золото, обычно любят комфорт и не могут устоять перед гламуром. Тем не менее, золотой — один из наименее популярных вариантов цвета для новых автомобилей.

Желтый

Неудивительно, что водители желтых автомобилей часто обладают «солнечной» энергией и всегда позитивно относятся к жизни. Неудивительно также, что таких людей немного, поэтому и желтый не является популярным цветом для новых автомобилей, он лишь на 9-м месте британской десятки самых популярных цветов.

Фиолетовый

Люди, которые водят фиолетовые машины, претендуют на оригинальность и уникальность — они любят делать громкие заявления и выделяться из толпы. Тем не менее, фиолетовый также является одним из самых непопулярных цветов для новых автомобилей на рынке, но его популярность неуклонно растет.

Зеленый

Водители, которые выбирают «экологически чистый» цвет автомобиля, обычно ведут сбалансированный образ жизни и чрезвычайно приземлены. Они скромны, известны очень простым и сдержанным подходом к повседневной жизни — до унылости. В общем, и этот цвет не слишком популярен.

Розовый

Розовый — самый непопулярный цвет автомобилей на дороге. Если вы водите розовую машину, вы, определенно, не из тех, кто избегает всеобщего внимания. Вы ярки, жизнерадостны и смелы… и вам плевать на то, что думают о вас окружающие.

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