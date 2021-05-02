Галогенки далеко не всегда светят хуже светодиодов, но вот выходят из строя довольно часто.

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Светдиодные источники света применяются все чаще, но галогеновые лампы пока не сдают позиций. Многие автомобили с раздельными источниками дальнего и ближнего света используют однонитевые лампы H7 — такие применяются на Весте, Логане, Дастере, Тигуане и многих других. Кроме того, эти же лампы часто используют в противотуманках.

Галогенки далеко не всегда светят хуже светодиодов, однако часто перегорают. В связи с этим — несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей, если у вашего авто старые добрые галогеновые фары:

На всякий случай возите с собой запасной комплект ламп — сможете оперативно поменять перегоревшую и избежать повышенного внимания ДПС.

— сможете оперативно поменять перегоревшую и избежать повышенного внимания ДПС. Перегорела одна лампочка — поменяйте парную и в другой фаре . Только такой вариант даст равномерное освещение, а ресурса в старой, пока еще уцелевшей галогенке, все равно осталось совсем немного.

. Только такой вариант даст равномерное освещение, а ресурса в старой, пока еще уцелевшей галогенке, все равно осталось совсем немного. Не прикасайтесь к стеклянной колбе новой лампы пальцами — следы от них приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом.

— следы от них приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом. Разъем лампы сильно нагревается, и со временем пластмасса может начать плавиться или крошиться. Своевременно замените такой разъем.

Заменив лампу, не собирайте фару, чтобы не пришлось снова разбирать. Сначала проверьте работоспособность : закрепите лампу, подсоедините разъем, включите свет.

: закрепите лампу, подсоедините разъем, включите свет. После замены лампы желательно проверить регулировку фары.

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А как долго должны служить галогеновые лампочки? Производители если и говорят о ресурсе, то обычно речь идет примерно о 500 часах. А на практике? Мы протестировали лампы девяти различных марок, причем брали по два комплекта — и получили очень настораживающие результаты!

Ресурсный тест галогеновых ламп Н7 — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Текст подготовлен по материалам публикации «Аш семь — мат!» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

Фото: Unsplash.com