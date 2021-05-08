Колесная база автомобиля увеличилась, а кузов стал заметно шире, из-за чего внутри стало гораздо просторнее.

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Volkswagen Commercial Vehicles продолжает тизерную кампанию, раскрывая все новые подробности о новом поколении Мультивэна, в основу которого легла платформа MQB — в компании это, наконец, подтвердили.

Какие именно размеры будут у нового Мультивэна, конечно же, не сообщается. Это мы узнаем во время презентации автомобиля, которая состоится через месяц. Его колесная база длиннее, а кузов шире, для чего была увеличена колея передних и задних колес. Кроме того, модель должна стать устойчивее, а ее габариты будут чувствоваться лучше благодаря смещению колес ближе к углам кузова.

Мы уже знаем, что Multivan T7 получит панорамную крышу, большую блощать бокового остекления и панель приборов, как у нового VW Golf. Кроме того, в машине не будет традиционного рычага коробки передач — его заменили кнопки слева от экрана мультимедийной системы.

Другие подробности о новом Мультивэне вы найдете здесь.

Фото: Volkswagen AG