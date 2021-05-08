Компания опубликовала две фотографии новинки, которая появится уже в этом году.

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Новый AX1 станет младшим в семействе кроссоверов Hyundai. На снимках видно, что у АХ1 будут простые круглые фары и круглые светодиодные дневные ходовые огни, как у Honda e. Задняя оптика будет более замысловатой — это множество маленьких треугольников.

Построен автомобиль на платформе Hyundai K1, которая также стала основой для модели Grand i10 Nios, продаваемой в Индии. Таким образом, AX1 будет иметь длину от 3,7 до 3,8 метра и, судя по шпионским снимкам, квадратный кузов с плоской крышей.

Оснащаться кроссовер будет 1,1-литровым двигателем мощностью 68 л.с. и 99 Нм, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо 5-ступенчатым автоматом.

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Фото: Hyundai