Новый Ларгус представят в этом году

Автомобиль, который в Европе продается под названием Dacia Logan MCV, проходит испытания морозами.

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Прототип универсала Dacia Logan MCV нового поколения, который в нашей стране известен как Lada Largus, был сфотографирован во время испытаний в зимних условиях на севере Европы.

Универсал выглядит практически так же, как и текущее поколение, но на нем много камуфляжа, включая пластиковые накладки, скрывающие силуэт машины.

Можно предположить, что европейская версия универсала получит такую же переднюю часть, что и у нового Logan. То же самое касается и салона.

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Линейка двигателей будет идентична логановской. В нее войдут 1-литровый 3-цилиндровый атмосферный мотор мощностью 65 л.с., 3-цилиндровый турбодвигатель мощностью 90 л.с. и битопливный вариант этого же мотора мощностью 100 л.с. Коробок тоже три: 5- и 6-ступенчатые механические, а также вариатор.

Премьера нового поколения Dacia Logan MCV состоится до конца 2021 года.

У нового поколения универсала будет и внедорожная версия.

Фото: carscoops.com