Реклама со щитов будет передаваться прямо в машины

Компания Ford запатентовала ужасную технологию, сканирующую рекламу вдоль дорог и транслирующую ее на экраны автомобилей.

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Вдоль дорог установлено немало рекламных щитов, но водители привыкли их игнорировать, и не обращают внимания на их содержание. Многие автомобили сегодня оснащаются системами распознавания дорожных знаков. В компании Ford решили пойти дальше и приспособили эту технологию для рекламы.

Система сканирует рекламные щиты, распознает информацию и выводит наиболее полезные данные прямо на дисплей автомобиля. Реакцию водителей на подобную назойливость рекламы несложно представить, тем более что вокруг и без того слишком много отвлекающих факторов, а систем автономного вождения, не требующих внимания человека, нет. В записке, приложенной к патентной заявке, говорится, что на экранах машин будут отображаться не только продукты или услуги рекламодателя, но и выводиться маршрут, например, до магазина или номер телефона компании.

Новая система выгодна, прежде всего, компании Ford, которая сможет собирать с рекламодателей деньги за доступ к медиасистемам автомобилей.

В компании Ford заявили, что патентная заявка не указывает на бизнес-планы компании, а новая система может никогда не появиться в автомобиле.

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Фото: Florian Wehde / Unsplash