VW представил 7-местный Tiguan

При желании можно не заказывать третий ряд сидений и получить более просторный и вместительный автомобиль.

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Как и 5-местная версия, Tiguan с удлиненной колесной базой получил новый передний бампер, а также решетку радиатора, которая отличается светодиодной полоской, идущей от фары до фары. Сзади надпись «Tiguan» переместилась из угла двери багажника в центр.

Внутри перемен еще меньше. Цифровая 8-дюймовая панель приборов входит в стандартную комплектацию кроссовера, а в топовых версиях ее заменит 10-дюймовая Digital Cockpit Pro. Во всех комплектациях, кроме базовой, представлено программное обеспечение VW MIB3, а также беспроводная зарядка.

Также во всех комплектациях, исключая начальный уровень оснащения, появится климат-контроль Climatronic Touch, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе. Что касается системы предупреждения о риске лобового столкновения с функцией экстренного торможения, то она будет представлена во всех комплектациях.

Двигатели и коробки передач останутся неизменными. В России автомобиль будет продаваться с бензиновыми моторами мощностью от 125 до 220 л.с. и объемом от 1,4 до 2 литров. В продажу новинка должна поступить в конце 2021 года.

Недавно в России начались продажи нового Гольфа по очень интересной цене.

Фото: Volkswagen AG