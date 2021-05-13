Lada Granta получила новый двигатель — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Lada Granta получила новый двигатель

90-сильный двигатель Ларгуса теперь применяют и на Гранте.

Материалы по теме
Новый 8-клапанный мотор АВТОВАЗа: все изменения!

АВТОВАЗ приступил к производству автомобилей Lada Granta с 90-сильным восьмиклапанником ВАЗ-11182 — по сообщению Avtograd News, первые машины на конвейере в Тольятти собрали 12 мая, что почти совпало с прогнозами. Ранее сообщалось также, что Гранты с мотором мощностью 90 л.с. окажутся у официальных дилеров в конце мая — начале июня.

Напомним, ВАЗ-11182 является эволюцией движка ВАЗ-11189, у него обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированные коленвал и газораспределительный механизм. Регулировать клапанные зазоры на этом моторе нужно только через 90 000 км пробега. Небольшой прирост мощности (с 87 до 90 л.с.) произошел из-за снижения механических потерь.

Двигатель получился тяговитым — 80% максимального крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин. На АВТОВАЗе считают этот двигатель частичной альтернативой дизелю.

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
2261
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...