Lada Granta получила новый двигатель

90-сильный двигатель Ларгуса теперь применяют и на Гранте.

АВТОВАЗ приступил к производству автомобилей Lada Granta с 90-сильным восьмиклапанником ВАЗ-11182 — по сообщению Avtograd News, первые машины на конвейере в Тольятти собрали 12 мая, что почти совпало с прогнозами. Ранее сообщалось также, что Гранты с мотором мощностью 90 л.с. окажутся у официальных дилеров в конце мая — начале июня.

Напомним, ВАЗ-11182 является эволюцией движка ВАЗ-11189, у него обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированные коленвал и газораспределительный механизм. Регулировать клапанные зазоры на этом моторе нужно только через 90 000 км пробега. Небольшой прирост мощности (с 87 до 90 л.с.) произошел из-за снижения механических потерь.

Двигатель получился тяговитым — 80% максимального крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин. На АВТОВАЗе считают этот двигатель частичной альтернативой дизелю.

Дебютировал ВАЗ-11182 на обновленном Ларгусе, в марте текущего года АВТОВАЗ объявил цены на эти машины.

Фото: АВТОВАЗ