Чем еще можно тушить автомобили

Не так давно появились специальные противопожарные покрывала, которые быстро и эффективно гасят огонь.

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Пожар в автомобиле — страшная вещь. Они могут легко выйти из-под контроля и распространиться на соседние машины и здания. Это может случиться как с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, так и с электромобилями. Причем электротранспорт, кажется, горит даже чаще. Просто его еще в мире не так много.

Например, во время пожара, произошедшего во время недавней аварии Tesla, пожарные использовали 145 тысяч литров воды. Но у норвежской компании Bridgehill есть другое решение — противопожарное одеяло, которым можно накрыть всю машину. Оно подавляет пламя, перекрывая доступ кислорода.

Одеяло очень большое — 6 на 8 метров и весит 28 килограммов. Нужно расстелить одеяло на земле, а затем натянуть его на горящую машину и убедиться, что оно плотно прилегает к земле. Компания рекомендует оставить одеяло на машине минимум на 20 минут.

Компания предлагает два типа одеял — «Стандарт» и «Про». Первое — одноразовое, а второе можно использовать повторно и рассчитано оно на 30 тушений.

Большой тест огнетушителей вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube