Очень страшное видео: КАМАЗ едет по старому узкому мосту

В кузове — внедорожник и его владелец, снимающий переправу на смартфон.

Материалы по теме Платный железнодорожный переезд — мнения разделились!

Россия — страна непредсказуемая, и в большой степени это касается дорог — и направлений, как в данном случае. Столкнувшись с необходимостью переправиться на другой берег, герой сегодняшнего видео был вынужден погрузить свой внедорожник в кузов бортового КАМАЗа и отправиться в опасное путешествие.

Желание героя видео поскорее попасть на другой берег, отмечает «Главная Дорога», вполне можно понять. Он говорит, что картинка совсем не передает всего спектра ощущений от поездки. Грузовик, переваливаясь с боку на бок, двигается по дощатому настилу, ширина которого лишь немного больше колеи автомобиля. Одно неверное движение рулем — и катастрофа неизбежна.

Некоторые комментаторы этого видео замечают, что правее проходит большой современный мост. Другие, знакомые с ситуацией, добавляют: то — железнодорожный мост, как раз построенный на замену старому, по которому движется КАМАЗ. Этот старый мост, уточняют третьи, бывший железнодорожный, а ныне «переделанный» в автомобильный, строился в советские времена, на совесть, стоит на мощных сваях и рассчитан даже на более тяжелый транспорт. На что четвертые недоумевают: неужели это объясняет, почему на автомобиле через реку приходится переправляться вот так?

Мастерству российских водителей грузовиков иногда действительно поражаешься, чего только стоят кадры с зимников Якутии.

Видео: ВКонтакте/«Главная Дорога»