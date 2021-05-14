Обновленный Renault Arkana поступил в продажу — журнал За рулем

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Обновленный Renault Arkana поступил в продажу

Стоимость кросс-купе составляет от 1 241 000 рублей.

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В компании прислушались к отзывам покупателей и сделали кросс-купе комфортнее. В частности, потолок обит новым материалом, а салон полноприводных версий выглядит дороже благодаря хромированным вставкам.

Комплектации Style, Pulse и Prime получили светодиодные светильники в салоне и боковые зеркала с электроприводом складывания.

Мультимедийная система Easy Link дает дистанционный доступ к некоторым системам автомобиля через приложение MY Renault, а в штатной навигации появились новые возможности.

Также добавился новый уровень комплектации Prime по цене от 1 702 000 рублей, которая отличается системой камер кругового обзора и мониторинга слепых зон, а также подогрев задних сидений и шторки безопасности, закрывающие в случае ДТП боковые окна.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Arkana (3)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

!!!

Недостатки:

Хейтер

Комментарий:

Хейтер — это что за зверь ?

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