Минивэны — не самые драйвовые автомобили, но когда дело доходит до практичности, то им нет равных. Новый T7 появится совсем скоро — через месяц, и компания постепенно готовит нас к его появлению.
В этот раз особое внимание уделено многофункциональному столу, у которого появилось несколько козырей в рукаве. Недавно разработанная система направляющих позволяет двигать столик через весь салон. Поэтому он может быть центральным подлокотником любого ряда.
Кроме того, высоту столика-подлокотника можно регулировать. При желании стол можно вовсе убрать, чтобы освободить больше места между сиденьями.
- Узнать больше о новом Мультивэне можно здесь.
Фото, видео: Volkswagen AG