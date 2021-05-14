Новый VW T7 Multivan — всё о стильном столике — журнал За рулем

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Новый VW T7 Multivan — всё о стильном столике

В новом тизере компания показала, как можно будет использовать сдвижной стол. Например, как центральный подлокотник.

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Минивэны — не самые драйвовые автомобили, но когда дело доходит до практичности, то им нет равных. Новый T7 появится совсем скоро — через месяц, и компания постепенно готовит нас к его появлению.

В этот раз особое внимание уделено многофункциональному столу, у которого появилось несколько козырей в рукаве. Недавно разработанная система направляющих позволяет двигать столик через весь салон. Поэтому он может быть центральным подлокотником любого ряда.

Кроме того, высоту столика-подлокотника можно регулировать. При желании стол можно вовсе убрать, чтобы освободить больше места между сиденьями.

Фото, видео: Volkswagen AG

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