Volkswagen запустил детский конкурс: вынеси мяч на поле EURO 2020

Нужно набить мяч максимальное количество раз, снять на видео и выложить в Instagram.

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Компания Volkswagen Russia, являющаяся официальным партнером грядущего турнира EURO 2020, запустила конкурс среди детей, увлеченных футболом. Среди участников возрастом от 10 до 14 лет будет разыгран приз — возможность вынести официальный мяч на одном из матчей чемпионата.

Условия просты: нужно выложить в Instagram видео, в котором ребенок чеканит мяч, не давая ему упасть как можно дольше. Участник должен произнести на камеру несколько фраз, объясняющих, почему приз должен достаться именно ему. Необходимо упомянуть официальный аккаунт @volkswagenrus и поставить хэштег #хочунаевро. Организаторы поясняют, что приглашают к участию детей, имеющих базовые знания по английскому, умеющих ясно излагать мысли и не боящихся публичных выступлений.

Видео нужно выложить в период с 13 по 21 мая. По итогам отбора жюри определит четырех победителей, которые вынесут мячи перед началом матчей «Россия-Бельгия» (12 июня, Санкт-Петербург), «Россия-Финляндия» (16 июня, Санкт-Петербург), «Финляндия-Бельгия» (21 июня, Санкт-Петербург) и четвертьфинала, который состоится 2 июля.

В призовой пакет для ребенка и одного родителя входят два билета на матч, трансфер от места проживания до Санкт-Петербурга и обратно, логистика по городу, униформа для ребенка, трехдневное проживание в отеле с завтраками, экскурсия для ребенка и сопровождающий от Volkswagen, который будет помогать вам на стадионе.

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Фото: Volkswagen