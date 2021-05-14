Volkswagen запустил детский конкурс: вынеси мяч на поле EURO 2020

Компания Volkswagen Russia, являющаяся официальным партнером грядущего турнира EURO 2020, запустила конкурс среди детей, увлеченных футболом. Среди участников возрастом от 10 до 14 лет будет разыгран приз — возможность вынести официальный мяч на одном из матчей чемпионата.
Условия просты: нужно выложить в Instagram видео, в котором ребенок чеканит мяч, не давая ему упасть как можно дольше. Участник должен произнести на камеру несколько фраз, объясняющих, почему приз должен достаться именно ему. Необходимо упомянуть официальный аккаунт @volkswagenrus и поставить хэштег #хочунаевро. Организаторы поясняют, что приглашают к участию детей, имеющих базовые знания по английскому, умеющих ясно излагать мысли и не боящихся публичных выступлений.
Видео нужно выложить в период с 13 по 21 мая. По итогам отбора жюри определит четырех победителей, которые вынесут мячи перед началом матчей «Россия-Бельгия» (12 июня, Санкт-Петербург), «Россия-Финляндия» (16 июня, Санкт-Петербург), «Финляндия-Бельгия» (21 июня, Санкт-Петербург) и четвертьфинала, который состоится 2 июля.
В призовой пакет для ребенка и одного родителя входят два билета на матч, трансфер от места проживания до Санкт-Петербурга и обратно, логистика по городу, униформа для ребенка, трехдневное проживание в отеле с завтраками, экскурсия для ребенка и сопровождающий от Volkswagen, который будет помогать вам на стадионе.
- В марте 2021 года российский офис Volkswagen открыл прием заказов на лифтбек Polo в специальном варианте Football Edition.
Фото: Volkswagen