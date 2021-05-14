Почему у этого BMW нет решетки радиатора

Эта модель 700 Luxus абсолютно особенная, и в свое время спасла компанию от разорения.

Материалы по теме Сумасшедшие: они ставят гигантские «ноздри» на старые BMW

Если вам не нравится, что BMW сделала с решетками радиатора своих автомобилей, то предлагаем вам другую крайность — машину вовсе без решетки. Это BMW 700 Luxus, один из которых сейчас выставлен на аукцион RM Sotheby’s.

Именно этот 700-й на фото был выпущен в 1964 году. Фирменная решетка радиатора BMW тогда уже существовала (ее впервые представили еще в 1933 году на седане 303), но у этого автомобиля ее нет. Дело в том, что мотор у данной модели сзади.

BMW 700 Luxus в свое время спас компанию от финансового краха. Он влился в волну европейских экономичных автомобилей с задним расположением двигателя, которые снискали себе славу в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Его конкурентами были Renault 8, Fiat 500 и 600, а также Volkswagen Beetle.

Построена модель была на базе автомобиля-пузыря BMW Isetta, но в кузове седан, и оснащалась 2-цилиндровым мотором объемом 694 кубиков (0,7 литра). Мощность седана составляла 32 л.с., но в каталоге аукционного дома указана мощность 38 л.с.

Автомобиль мог разгоняться до 120 км/ч, а версия 700 Sport — до 135 км/ч. Также мощность мотора спортверсии была увеличена до 40 л.с., а разгон до 100 км/ч занимал менее 20 секунд.

А еще у BMW была модель с «пятачком» вместо «ноздрей».

Фото: RM Sotheby’s