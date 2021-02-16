Когда у BMW еще не было «ноздрей»... Продается модель с «пятачком»

На продажу выставлен BMW-Glas 3000 V8. Их сделали всего 389 штук.

История BMW-Glas 3000 V8 занимательна. Еще в 1960-х годах BMW приобрела производителя автомобилей Hans Glas GmbH, совместно с которым с 1967 по 1968 годы было выпущено всего 389 экземпляров модели 3000 V8. Это была одна из семи моделей BMW, которые никогда не имели культовой решетки радиатора, которую порой называют «ноздрями».

Экземпляр на фото выставлен на продажу на сайте Bring a Trailer. Пробег машины составляет 83 246 км. Какое-то время он выставлялся в одном из немецких музеев, что объясняет столь малый пробег у 53-летнего автомобиля. У музея BMW-Glas 3000 V8 был выкуплен в сентябре 2021 года.

Перед продажей тормозная система автомобиля была отремонтирована, а карбюратор — отрегулирован. Вместе с машиной покупатель получит запасные ремни ГРМ, прокладки и некоторые компоненты системы зажигания.

Обивка салона двухцветная — черный винил и бежевый вельвет. Помимо спидометра, тахометра и указателя уровня топлива есть также датчик температуры масла в двигателе и его давления.

Под капотом установлен мотор объемом 2892 кубических сантиметра и мощностью 160 л.с. Этот V8 был разработан не BMW, а компанией Hans Glas GmbH. Мощность передается на задние колеса через 4-ступенчатую механическую коробку передач.

Двигатель имеет два верхних распредвала, трехкамерный карбюратор с нисходящим потоком и электронную систему зажигания.

В ходе торгов стоимость автомобиля уже достигла 43 000 долларов (около 3,2 млн рублей).

В компании BMW объяснили, почему у новой 7-й серии такая огромная решетка радиатора.

Фото: Bring a Trailer