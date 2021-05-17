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Согласно исследованию, проведенному Департаментом транспорта Москвы и опубликованному в Телеграм-канале ведомства, больше всего шансов у водителей попасть в ДТП — в вечерние часы и ночью, с 21:00 до 02:00: в это время на дорогах погибает 31% от общего числа умерших в результате ДТП. По версии Дептранса, причиной тому становится превышение скорости на освободившихся после часа пик дорогах.

Большинство мелких аварий происходит днем, когда на дорогах больше всего транспорта — с 6:00 до 19:00, а пешеходам стоит быть особенно внимательными в период с 10:00 до 14:00 — шансы погибнуть в это время, переходя дорогу, составляют 24 к 100. То есть 24% всех погибших пешеходов попали в ДТП именно в это время, когда скорость потока после часа пик возрастает.

Также в Дептрансе напомнили об опасности вождения в темное время суток и о том, что «соблюдать правила дорожного движения нужно в любое время дня».

Когда пьяные водители чаще всего выезжают на дороги? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Cullen Jones / Unsplash