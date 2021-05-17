Прощай, легенда: Mitsubishi завершила выпуск Pajero

Последняя партия из 800 автомобилей отправилась в Австралию.

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Mitsubishi Motors больше не выпускает Pajero четвертого поколения. Как оказалось, последнюю партию из 800 автомобилей произвели на заводе в Сакахоги (Япония) еще в марте.

Она предназначалась для рынка Австралии — последней страны, где продавался внедорожник. В Японии продажи прекратились еще в середине 2019-го, а в России — в конце того же года.

Австралийская серия называется Final Edition, отличается шильдиками на кузове, кожаной отделкой салона, алюминиевыми накладками на педалях и люком в крыше, пишет «Российская газета». Силовой агрегат — 3,2-литровый турбодизель с отдачей 189 л.с. и 441 Нм, работающий с 5-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Четвертое поколение (V80) выпускали с 2006 года, но по сути это был результат глубокой модернизации предыдущей модели (V60), которая стартовала еще в 1999-м

В модельном ряду бренда Mitsubishi Pajero появился в 1981 году и за 40 лет разошелся тиражом более 3,3 млн единиц. В России он входит в пятерку самых популярных моделей бренда — с 1991 года продано более 80 тысяч внедорожников.

Сейчас название Pajero вакантно — оно присутствует лишь в имени более компактного рамного «проходимца» Pajero Sport. В мае 2021 году в России ожидается появление его обновленной версии, цены уже известны.

Что касается самого Pajero, то его, скорее всего, представят лишь в конце 2021 года или в начале следующего.

Фото: Mitsubishi