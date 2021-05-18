Веста никогда не выпускалась в этом кузове, но у АВТОВАЗа есть и такая разработка.

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Когда-то АВТОВАЗ, видимо, рассматривал возможность выпуска Весты не только в кузовах седан и универсал, но и в молодежном кузове купе, а также в практичном кузове хэтчбек. Но в 2018 году от этой идеи отказались, предположив, что спрос на такие версии будет невысоким.

Ютьюб-канал «На заводе» опубликовал видео, в котором рассказывается о виртуальных и реальных краш-тестах автомобилей Lada. В начале ролика мы видим Весту в кузове хэтчбек, которая, как и другие Лады, прошла серию виртуальных тестов. В частности, испытание в виртуальной аэродинамической трубе. Внешне автомобиль отличается только коротким задним свесом и напоминает модель XRAY, но с более пологой линией крыши и заднего стекла.

Разработали хэтчбек Весты еще до 2015 года, а его длина была на 15 см меньше, чем у седана — всего 462 см.

Напомним, что в данный момент идет подготовка к выпуску обновленной Весты, которая должна появиться в продаже в 2022 году.

К сожалению, в обновленной Весте нашли брак, но у предприятия достаточно времени, чтобы устранить его до выпуска автомобиля в продажу.

Фото, видео: YouTube