В обновленной Весте нашли серьезный брак

Обновленная модель должна появиться в начале 2022 года, но у нее проблемы с качеством и сборкой.

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Недавно на заводе в Ижевске были собраны пробные экземпляры обновленной Лады Весты, которые затем были изучены специальной комиссией, следящей за подготовкой модели к серийному производству. Автомобили членов комиссии не устроили.

Главой комиссии является исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок Михаил Рябов, который в свое время запускал нынешнюю версию Лады Весты в производство, когда возглавлял «Lada Ижевск».

Три экземпляра обновленной модели оказались ненадлежащего качества, пишет Avtograd news на своей страничке ВКонтакте, а итоговая оценка — неудовлетворительно. Было отмечено, в том числе, низкое качество комплектующих и, в частности, пластиковых деталей салона.

Это выражалось в перекосах деталей обшивки и сопровождалось скрипами центральной консоли и панели приборов. Кроме того, выглядели салоны машин непрезентабельно.

Теперь предприятию предстоит разобраться с поставщиками, чтобы на конвейер поступали только качественные комплектующие.

Подробнее об обновленной Ладе Весте вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ