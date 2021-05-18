Модель будет выпускаться совместно с Dongfeng на платформе Renault Nissan и под брендом Venucia.

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Venucia V-Online получил уникальный футуристичный дизайн и кузов кросс-купе. Ключевыми элементами стали массивная решетка радиатора и узкая оптика как спереди, так и сзади, а также большой спойлер на двери багажника.

При желании покупателя автомобиль может иметь двуцветную окраску кузова с черной крышей и с черными колесными дисками.

Габариты новинки соответствуют размерам среднеразмерных кроссоверов, таких как Kia Sportage или Renault Arkana. Его длина составляет 4562 мм, ширина — 1917 мм, а высота — 1617 мм. Колесная база достигает 2700 мм. Оснащаться кроссовер будет 190-сильным бензиновым турбодвигателем, объем которого составляет 1,5 литра.

В России этот автомобиль, скорее всего, не появится. Venucia V-Online изначально разрабатывался для китайского авторынка, где его стоимость будет сопоставима с ценой того же Renault Arkana.

Скоро в продаже должно появиться новое поколение Nissan X-Trail.

Фото: autohome.com.cn