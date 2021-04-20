Nissan назвал дату выхода нового X-Trail — журнал За рулем

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Nissan назвал дату выхода нового X-Trail

Новинка под названием Rogue уже продается в США. В Шанхае была представлена ее европейская версия.

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Американский Nissan Rogue был представлен в июне прошлого года и уже успел заслужить звание одной из лучших моделей сегмента компактных кроссоверов.

Новый X-Trail, презентованный на Auto Shanghai 2021, доберется до Европы и России летом 2022 года, примерно через два года после американского дебюта. Причины столь огромной задержки неизвестны.

Японский производитель не раскрывает технические характеристики нового X-Trail для Европы, но обещает, что кроссовер будет предлагаться с гибридной трансмиссией E-Power.

Это гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора мощностью 190 л.с. и 330 Нм. Крутящий момент на колеса передается только от электромотора, а бензиновый агрегат нужен лишь для зарядки батарей.

Вероятно, турбодизельных версий X-Trail больше не будет.

На китайском рынке новый кроссовер Nissan появится уже во второй половине этого года.

Фото, видео: Nissan

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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден ...

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