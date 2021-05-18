Ford серьезно расширяет производство Transit в России — журнал За рулем

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Ford серьезно расширяет производство Transit в России

Спрос вырос более чем в три раза — помимо крупных компаний эти машины теперь заказывает средний и малый бизнес.

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Объемы производства коммерческих автомобилей семейства Transit вырастут на 25%. Елабужский завод «Соллерс Форд» для этих целей расширяет штат на 200 специалистов рабочих профессий, сообщает пресс-служба предприятия. Причиной тому послужил быстро растущий спрос на эти машины.

«Созданная система позволяет нам запускать дополнительные мощности завода в нужный момент для удовлетворения потребностей наших покупателей», — отметил президент «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Производство Ford Transit в Елабуге запустили в 2015 году. Сейчас выпускается 145 различных модификаций на базе шасси, фургона и автобуса с 2,2-литровыми турбодизелями мощностью 125–155 л.с.
Производство Ford Transit в Елабуге запустили в 2015 году. Сейчас выпускается 145 различных модификаций на базе шасси, фургона и автобуса с 2,2-литровыми турбодизелями мощностью 125–155 л.с.

В начале года Транзиты заказывали, в основном, крупные компании, но сейчас подключились представители среднего и малого бизнеса, причем на долю автомобилей специальных серий приходится больше половины от общего объема. По данным «Автостата», за минувший апрель дилеры продали 1907 автомобилей, что более чем в три раза превышает результат апреля-2020. А за четыре месяца 2021 года прошлогодний показатель был превышен на 91% — 4995 проданных машин.

Фото: Алексей Насыров/ТАСС

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Отзывы о Ford Transit (193)

Ford 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Дизайн, комфорт

Недостатки:

Много

Комментарий:

Решив взять себе транзита, подумайте дважды! То что говорят о надежности относится к старым транзитам 4,5 поколения, новые транзиты это только красивый дизайн, комфорт но не надежность. За владение им придется вкидывать приличные суммы, т.к. после 100 тысяч пробега он начинает просто рассыпаться....

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