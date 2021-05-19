В Госдуме примут поправки в КоАП, которые назначат новые сроки, в течение которых в отношении нарушителей будут применяться более суровые наказания.

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Сегодня в Госдуме пройдет третье чтение по законопроекту, уточняющему сроки применения усиленного наказания для нарушителей ПДД, пишет «Коммерсантъ». Вопрос в том, с какого дня следует отсчитывать год, в течение которого действуют наказания с уточнением «за повторное нарушение».

Сейчас год отсчитывается с момента вступления постановления в силу, но в Конституционном суде признали такой подход несправедливым, из-за чего в ст. 4.6 КоАП вносится уточнение — «суровый» год будет начинаться с момента оплаты нарушителем штрафа.

Напомним, что за повторное нарушение ПДД (это понятие действует в отношении водителя в течение года после нарушения) предусмотрено более серьезное наказание. За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора могут лишить прав, а повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит уже штрафом не 1,5 тысячи рублей, а 2,5 тысячи.

Большинство штрафов водителями оплачиваются в 20-дневный срок (это дает право на 50-процентную скидку), до вступления постановления в силу. Непонимание того, когда нарушение «обнуляется», приводит к спорным ситуациям. По сути, оплатив штраф, водитель признает свою вину, и ждать вступления постановления в силу (срок, после которого штраф нельзя обжаловать) нет никакого смысла — эти два момента имеют одинаковое значение с юридической точки зрения (нельзя оплатить штраф, а потом его обжаловать).

Теперь год, в течение которого к нарушителям применяется более суровое наказание, будет начинаться в день оплаты штрафа. Следует отметить, что многие инспекторы и раньше отмеряли год от дня оплаты штрафа, если она производилась до вступления постановления в силу. Но ГИБДД Костромской области решило, что, несмотря на срок оплаты штрафа, следует исчислять с момента вступления постановления в силу. С этим не согласилась оштрафованная Оксана Брянцева, которая пошла в суд. В итоге Конституционный суд признал ст. 4.6 КоАП «влекущей неоднозначное понимание» и указал на «возможность ее произвольного применения». Теперь неоднозначное понимание будет устранено.

В скором времени ГИБДД сможет выписывать штрафы за навигаторы и горящие индикаторы неисправности двигателя.

Фото: Антон Вергун/ТАСС