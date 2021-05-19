Работу беспилотной Lada Vesta показали на видео

«Полет» автопилота — нормальный: за месяц ни одной аварии.

Беспилотник на базе отечественной Lada Vesta успешно справляется со своими задачами на территории Первой градской больницы (ГКБ им. Н.Пирогова) в Москве. Видеоподтверждение этого опубликовал на своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта. Автомобиль разработали специалисты «МосТрансПроекта» и МАДИ.

Функция беспилотной Весты — в перевозке анализов между корпусами медгородка. В течение одного месяца автономный челнок доставил более 400 контейнеров, преодолев свыше 400 километров. О возникновении каких-либо нештатных ситуаций не сообщается. Зато в Дептрансе отмечают, что эта Vesta — первый российский беспилотник, выполняющий социальные функции.

Внешне машина почти неотличима от самой обычной — дополнительное оборудование в виде камер, сенсоров и датчиков не особо бросается в глаза. Правда, на бортах и стекле задней двери имеются надписи «Это беспилотник», а кроме того, сзади наклеен значок «А».

Раньше на должности перевозчика анализов «трудился» беспилотный Ford Focus, но в середине апреля 2021 года был заменен на отечественную машину.

Видео: YouTube/Евгений Костин